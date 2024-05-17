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Остановили нетрезвого водителя – оказалось, грабитель с «пушкой»!

Во Владивостоке задержали пьяного водителя, оказавшегося причастным к разбоям

Инспекторы ГИБДД Владивостока не знали, во что выльется эта банальная остановка для проверки документов. Сидевший за рулем товарищ по виду был нетрезв, а после доставки в участок обнаружилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за такое нарушение. За повторную пьяную езду в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Но это было только начало. Полицейские установили, что задержанный – ранее судимый 45-летний уроженец Хабаровска – причастен к двум разбойным нападениям.

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«Первый эпизод произошел в Первомайском районе дальневосточной столицы. В утреннее время злоумышленник зашел в торговую точку, расположенную на улице 3-я Строительная, и, угрожая продавцу ножом, открыто похитил из кассы 7 тысяч рублей, после чего скрылся», – сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В пресс-службе добавили, что через некоторое время он наведался в другой магазин – на улице Тобольской в Ленинском районе. Там он, угрожая похожим на пистолет предметом, также потребовал деньги у сотрудника, но увидел других продавцов и сбежал.

Против него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ. Сам фигурант перестает ощущать себя персонажем GTA и находится под стражей. Расследование продолжается.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
17.05.2024
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