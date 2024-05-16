Машины этих двух брендов заметно подешевели в мае: что с ценами

«Автостат»: в первой половине мая цены на автомобили резко снизились у 2 брендов

С 1 по 15 мая 2024 года цены на новые авто поменялись у семи брендов, официально представленных в РФ, информирует «Автостат» со ссылкой на данные мониторинга портала «Цена Авто». Уточняется, что у пяти брендов цены выросли, а у двух — упали.

АВТОВАЗ поднял стоимость автомобилей семейств Lada Granta (кроме модификации Standard) и Niva. Подорожание по ним составило от 51 тыс. рублей до 71 тыс. рублей, или 3,3 – 7,0%.

Модельный ряд бренда УАЗ подорожал на сумму от 35 тыс. до 60 тыс. рублей (+ 2,0 – 3,6%). Sollers увеличил стоимость своих машин на 50 тыс. рублей практически у всех модификаций автомобилей Atlant и Argo (+1,3 – 1,9%). Но автобус Atlant подешевел на 224 тыс. рублей (-5,2%).

Подорожали и некоторые китайские марки. Так, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max вырос в цене на 10 000 – 70 000 рублей (+0,3%–2,5%). Jaecoo поднял цены на кроссовер J7 в переднеприводном варианте на 100 ты. рублей (+ 3,0 – 3,3%).

В первой половине мая подешевели лишь две модели. Geely Monjaro стал доступнее на 250 000 – 400 000 рублей (- 5,0 – 9,6%), а электрокроссовер Skywell ET5 в исполнении Luxury подешевел на 100 тыс. рублей (-1,8%).

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: Автостат