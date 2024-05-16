300 л.с., четыре мотора: представлен новый полноприводный купе-кроссовер

Состоялась мировая премьера гибридного купе-кроссовера Renault Rafale E-Tech

Компания Renault представила топовую версию своего купеобразного кроссовера Rafale. Новинка была создана с наработками автоспортивного подразделения Alpine, ее назвали Rafale E-Tech 4×4.

Из названия ясно, что главная ее особенность – это наличие полного привода. Силовая установка автомобиля включает четыре двигателя. 1,2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 150 л. с. сочетается с 70-сильным электромотором на передней оси, 205-сильным – сзади и еще одним 34-сильным, который выполняет роль стартер-генератора.

Renault Rafale E-Tech 4×4

Общая мощность составляет 300 л. с. До «сотни» новинка разгоняется за 6,4 с, что на 2,5 с быстрее обычного гибридного Renault Rafale.

Автомобиль оснащен тяговой батареей емкостью 22 кВт·ч, позволяющей проехать около 100 км на чистом электричестве, общий запас хода заправленной и заряженной машины составляет 1000 км.

Renault Rafale E-Tech 4×4

Rafale E-Tech 4×4 можно будет купить в двух комплектациях: Esprit Alpine и Atelier Alpine. Цены на новинку пока не сообщаются, продажи начнутся уже этой осенью.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.

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Источник: Renault