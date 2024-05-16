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Не выдержал конкуренции: этот китайский автобренд покинет рынок

Автобренд Aiways уйдет с китайского рынка

Китайский автобренд Aiways прекращает продажи своих автомобилей на родине. Автопроизводитель уходит с китайского рынка, чтобы основное внимание направить на продажи в Европе. По информации представителей Aiways, такое решение в компании приняли из-за жесткой конкуренции на рынке КНР, а также на фоне спада продаж машин бренда в стране.

Aiways U5
Aiways U5

Aiways представлен сейчас более чем в 10 европейских странах. Вероятно, продажи автомобилей этой марки невелики. Так, продажи авто этого бренда в Германии в апреле составили всего два автомобиля, а в Нидерландах в прошлом месяце было продано 86 автомобилей.

Интерьер Aiways U5
Интерьер Aiways U5
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Бюджетному кроссоверу добавили крутых функций – и всего за 20 тысяч

В линейку выпускаемых моделей Aiways входят кроссовер U5 и кросс-купе U6.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.

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Источник: CarNewsChina

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Aiways
Количество просмотров 2
16.05.2024
Фото:Aiways
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