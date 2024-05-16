Цена этого аналога Volkswagen Jetta изменилась в России: сколько он сейчас стоит

Китайский седан Changan Eado Plus подорожал на 120 тыс. рублей в России

Седан Changan Eado Plus, продажи которого в России начались год назад, подорожал на 120 тыс. руб. Сейчас автомобиль в базовой для РФ комплектации LX стоит 2 329 900 руб.

Автомобиль в версии DLX предлагают за 2 399 900 руб. Годом ранее стоимость тех же комплектаций составляла 2 209 900 и 2 279 900 руб. соответственно.

Changan Eado Plus

Changan Eado Plus производят в КНР с 2019 года. Габариты седана 4730/1820/1505 мм при колесной базе 2700 мм. По размерам седан близок к Kia Cerato или Volkswagen Jetta, ушедшим из РФ.

Что касается технической части, то для обоих комплектаций предусмотрен безальтернативный 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 155 л. с. и 225 Нм крутящего момента, работающий с связке с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Интерьер Changan Eado Plus

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.

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Источник: Autonews