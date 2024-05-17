Эксперт объяснил, почему европротокол теряет популярность

Водители коммерческого транспорта и каршеринг ухудшают статистику европротокола

Все больше водителей в России при ДТП предпочитают вызывать автоинспекторов к месту происшествия. Как иллюстрация: в 2023 году сотрудники ГИБДД оформили 1,6 млн ДТП без пострадавших с материальным ущербом, 800 тыс. из которых (54%) могли быть оформлены европротоколом.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, если доля европротокола в 2021 году составляла 40%, то в 2023 - только 34%.

Почему же такой, казалось бы, удобный способ оформления мелких аварий без пострадавших, как европротокол теряет популярность и какие есть альтернативы?

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Наблюдаемое снижение популярности упрощенной системы оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД связано с несколькими факторами, среди которых – рост аварийности с участием коммерческого транспорта и каршеринга, а также активное развитие цифровых сервисов оформления ДТП.

Значительное увеличение грузопотока, особенно на восточном направлении, привело к росту числа аварий с участием грузовиков. В таких случаях водители грузового транспорта предпочитают вызывать ГИБДД из-за сложности оформления ДТП и оценки ущерба. Аналогичная ситуация наблюдается и с каршерингом: арендаторы, опасаясь штрафов, предпочитают дождаться инспекторов ГИБДД. Во многих сервисах каршеринга оформление европротокола и вовсе запрещено.

Кроме того, многие юридические лица, владеющие автопарками, обязывают своих водителей вызывать ГИБДД при любом ДТП, что также снижает популярность европротокола.

В то же время, развитие цифровых технологий предлагает альтернативу как бумажному европротоколу, так и вызову ГИБДД. Мобильное приложение «Госуслуги Авто» позволяет оформить ДТП онлайн, сделав всего несколько фотографий и заполнив простую электронную форму. Это значительно упрощает процесс и экономит время, а также исключает возможность ошибок при заполнении бумажного бланка.

В ближайшем будущем электронный европротокол может полностью заменить бумажный, что, возможно, приведет к росту популярности упрощенной системы оформления ДТП.