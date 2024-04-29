Российские водители стали отказываться от европротокола

«Ъ»: водители в России опасаются оформлять ДТП без ГИБДД

В РФ второй год падает число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников полиции. Автовладельцы опасаются неправильного расчета компенсации ущерба по ОСАГО, следует из отчета Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

Эту тенденцию в НЦ БДД связывают с подорожанием ремонта автомобилей, который в 2023 году вырос на 8,5% по данным Росстата. Этот фактор мог сдерживать водителей от оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД во избежание неправильного определения размера материального ущерба.

Из отчета правоприменительной практики следует, что пик использования европротокола был зафиксирован в 2021 году, когда водители оформили без участия сотрудников ГИБДД 40% ДТП. В 2022 году число оформлений аварий без полицейских снизилось, в 2023 году этот тренд продолжился. В 2022 году по европротоколу было оформлено 907 тыс. ДТП, а в 2023-м — 816 тыс.

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Источник: «Коммерсантъ»