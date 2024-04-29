#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке
29 апреля
Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке
Автодом составил список предпочтительных...
Странная авария с Ford Ranger: ни один каскадер не повторит этот трюк
29 апреля
Странная авария с Ford Ranger: ни один каскадер не повторит этот трюк
Ford Ranger взлетел и приземлился на три...
«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы
29 апреля
«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы
Причиной недопуска россиян на рейсы в Мексику...

Российские водители стали отказываться от европротокола

«Ъ»: водители в России опасаются оформлять ДТП без ГИБДД

В РФ второй год падает число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников полиции. Автовладельцы опасаются неправильного расчета компенсации ущерба по ОСАГО, следует из отчета Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

Эту тенденцию в НЦ БДД связывают с подорожанием ремонта автомобилей, который в 2023 году вырос на 8,5% по данным Росстата. Этот фактор мог сдерживать водителей от оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД во избежание неправильного определения размера материального ущерба.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

Из отчета правоприменительной практики следует, что пик использования европротокола был зафиксирован в 2021 году, когда водители оформили без участия сотрудников ГИБДД 40% ДТП. В 2022 году число оформлений аварий без полицейских снизилось, в 2023 году этот тренд продолжился. В 2022 году по европротоколу было оформлено 907 тыс. ДТП, а в 2023-м — 816 тыс.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсантъ»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
29.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1