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Жители России купили в апреле более 500 тысяч машин с пробегом

«Автостат»: вторичный рынок России по итогам текущего апреля вырос на 2,8%

Жители России в апреле 2024 года на вторичном рынке приобрели 509,5 тыс. легковых автомобилей. Этот показатель на 1,5% выше уровня марта и на 2,8% больше результата за аналогичный период 2023 года. Такую статистику обнародовали специалисты аналитического агентства «Автостат».

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Согласно данным экспертов, рынок подержанных машин второй месяц подряд преодолевает барьер в 500 тыс. единиц. Результат апреля стал максимальным с сентября 2023 года. Аналитики напоминают, что в августе 2023 года объем рынка показал пиковые значения: тогда было реализовано 551,3 тыс. экземпляров. После этого начался спад, и в январе 2024 продажи упали до 324,7 тыс. штук.

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Но затем рынок активизировался и достиг нынешнего показателя. Примечательно, что по итогам первых четырех месяцев текущего года вторичный рынок находится «в минусе». В частности, за этот период жители РФ приобрели 1,74 млн легковых машин с пробегом. Это на 0,8% меньше, чем в январе-апреле 2023 года.

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Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
17.05.2024
Фото:Depositphotos
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