В России хотят ограничить число китайских машин
Глава Ростеха Чемезов призвал ограничить число китайских автомобилей в РФ
Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью изданию РБК высказал мнение, что российским властям следует ограничить количество китайских автомобилей на внутреннем рынке. Он также заметил, что некоторые китайские автопроизводители опасаются сотрудничать с РФ из-за риска вторичных санкций.
«Здесь все равно ограничения какие-то нужно делать со стороны правительства. Без этого никак», – заявил Чемезов.
Он прибавил, что китайцы опасаются санкций за работу с РФ и просят «не кричать, что мы с вами сотрудничаем». При этом они заинтересованы в присутствии на российском рынке, так как он «большой и достаточно эффективный», отметил глава «Ростеха».
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.
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Источник: РБК
Фото:Depositphotos
17.05.2024
Фото:Depositphotos
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