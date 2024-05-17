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В России хотят ограничить число китайских машин

Глава Ростеха Чемезов призвал ограничить число китайских автомобилей в РФ

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью изданию РБК высказал мнение, что российским властям следует ограничить количество китайских автомобилей на внутреннем рынке. Он также заметил, что некоторые китайские автопроизводители опасаются сотрудничать с РФ из-за риска вторичных санкций.

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«Здесь все равно ограничения какие-то нужно делать со стороны правительства. Без этого никак», – заявил Чемезов.

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Он прибавил, что китайцы опасаются санкций за работу с РФ и просят «не кричать, что мы с вами сотрудничаем». При этом они заинтересованы в присутствии на российском рынке, так как он «большой и достаточно эффективный», отметил глава «Ростеха».

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.

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Источник: РБК

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
17.05.2024
Фото:Depositphotos
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