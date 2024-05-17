Путин пообещал предоставить китайским инвесторам льготы

Путин: Москва поддерживает настрой Китая на локализацию производства в России

Российское правительство поддерживает стремление Пекина локализовать производство в РФ, Москва готова предоставлять инвесторам льготы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества в китайском Харбине.

«Росси готова предоставить доступ и к уникальной российской технологической базе и высококвалифицированным кадрам. В условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, Москва настроена последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций», – подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Путин особо отметил, что на рынок России активно выходят китайские автоконцерны, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, тяжелого гражданского вертолета.

Глава России пригласил китайскую делегацию на Восточный экономический форум ВЭФ-2024, который состоится в сентябре во Владивостоке.

«Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития», – заключил президент.

Напомним, президент РФ Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом. Это первая страна, которую посещает российский лидер после избрания его президентом. Визит Путина в КНР продлится до 17 мая.

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Источник: iz.ru