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Путин пообещал предоставить китайским инвесторам льготы

Путин: Москва поддерживает настрой Китая на локализацию производства в России

Российское правительство поддерживает стремление Пекина локализовать производство в РФ, Москва готова предоставлять инвесторам льготы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества в китайском Харбине.

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«Росси готова предоставить доступ и к уникальной российской технологической базе и высококвалифицированным кадрам. В условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, Москва настроена последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций», – подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин

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Путин особо отметил, что на рынок России активно выходят китайские автоконцерны, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, тяжелого гражданского вертолета.

Глава России пригласил китайскую делегацию на Восточный экономический форум ВЭФ-2024, который состоится в сентябре во Владивостоке.

«Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития», – заключил президент.

Напомним, президент РФ Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом. Это первая страна, которую посещает российский лидер после избрания его президентом. Визит Путина в КНР продлится до 17 мая.

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
17.05.2024
Фото:Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
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