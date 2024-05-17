Как справиться с волнением на экзамене в ГИБДД — советы от специалиста

Врач Фомин: на фоне сильного стресса человек может провалить экзамен в ГИБДД

Будущие водители не всегда могут сдать экзамен в ГИБДД на фоне сильнейшего стресса, но есть эффективные способы восстановить душевное равновесие и успешно получить заветные права. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал врач-психотерапевт, к.м.н. Евгений Фомин.

Он рассказал, что перед экзаменом нужно прибегнуть к тактическим и стратегическим методам, речь идет о тренировках, помогающих снять стресс.

«Например, перед экзаменом можно сделать дыхательное упражнение по квадрату. Для этого глубоко вдохнуть через нос, считая до четырех, а затем задержать дыхание. После этого медленно выдыхать воздух через рот, также считая до четырех. Затем нужно опять задержать дыхание и на счет четыре сделать вдох. Повторять упражнение желательно в течение нескольких минут. Оно помогает снизить стрессовую реакцию», – объясняет собеседник издания.

К стратегическим методам относится работа над своим мышлением, дело в том, что большинство людей не всегда верно истолковывают жизненные неудачи, поэтому испытывают дополнительный стресс, подчеркивает Фомин. Людей пугает не сам экзамен или плохая оценка, а последующие события, включаются так называемые когнитивные искажения, которые не дают верно интерпретировать ситуацию, объясняет Фомин.

«Например, если человек говорит, что он не переживет провал на экзамене, то это ложное утверждение, катастрофизирующее. Оно не дает человеку достаточно расслабленным подойти к процессу сдачи. Здесь важно задать себе вопрос – что плохого случится в случае провала», – подчеркивает эксперт.

Обычно это пересдача экзамена, когда человек развивает эту мысль и осознает ее, провал уже не кажется таким масштабным. Самое главное осмыслить, что экзамен в любом случае будет сдан, и эта убежденность поможет снять стрессовую нагрузку, подытожил Фомин.

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Источник: gazeta.ru