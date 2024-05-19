За эти лекарства точно отберут права

Юрист Радько рассказал, за какие лекарства из списка Минздрава лишат прав

Отобрать права могут за принятие лекарственных препаратов, список которых утвержден старым постановлением Правительства, сообщил адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. Он отметил, что это не касается нового списка Минздрава, вызвавшего широкое обсуждение в обществе.

По словам специалиста, на практике упомянутый перечень может начать работать только при условии принятия поправок в КоАП. Постановление Конституционного суда (КС) от ноября 2022 года гласит, что сегодня лишение прав возможно, лишь если в организме найдены следы препаратов, содержащих наркотические, психотропные вещества или этанол. В перечне Минздрава присутствуют такие лекарства – они также числятся в другом перечне наркотических и психотропных веществ, утвержденном постановлением Правительства № 681. Так, они есть в корвалоле и валокордине, но это отдельный список, рассказал специалист.

Раньше многие судьи выносили решение о лишении прав, исходя из инструкции к лекарству, где могло рекомендоваться воздержаться от управления ТС после приема. В постановлении КС сказано, что в законе по данному вопросу есть пробелы. С тех пор предлагались два законопроекта, их так и не приняли.

Поэтому пока водителя могут привлечь к ответственности, только если в его организме нашли следы наркотических, психотропных веществ или этанола. То есть, сейчас водитель может спокойно пить лекарства из нового списка Минздрава, в которых этих веществ нет, подытожил юрист.

13 мая в соцсетях появился перечень из более 200 лекарственных препаратов, который Минздрав составил в ответ на запрос из ГД. В документе указывалось, что после применения этих лекарств запрещается водить автотранспорт. В список вошли Нурофен, Фервекс, Антигриппин, Терафлю, Кетанов, Супрастин и Спазмалгон.

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Источник: Газета.Ru