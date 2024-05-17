Сэкономить получится: эти запчасти можно с выгодой купить на разборке

Эксперты рассказали, какие запчасти выгодно покупать на разборке

Многие автовладельцы на фоне подорожания запчастей предпочитают покупать их на разборках. Эксперты отмечают, что при этом нужно обратить внимание на ряд нюансов.

Специалисты поясняют, что на разборках большинство машин – с других рынков, часто встречаются праворульные «японцы» и «британцы». Оптика и зеркала заднего вида таких машин не подойдут для «леворуких» машин, поэтому можно купить зеркальный элемент и декоративную крышку, но не весь элемент в сборе.

Подходит ли бампер, а также рамки радиаторов с разборки, лучше проверить на месте. При этом генератор, стартер, дроссель и другие крупные узлы вполне можно купить там. У этих запчастей большой ресурс. Но тут необходимо сверить артикулы, предупреждают эксперты. Соответствующую информацию можно собрать на форумах и специализированных сайтах.

Проверить работу мотора и коробки передач на месте не получится, поэтому при покупке таких запчастей присутствуют риски.

На разборке можно купить хороший бензобак. При этом горловину или картер двигателя лучше не покупать, советуют эксперты. Также специалисты не советуют покупать на разборке лобовое стекло: с высокой вероятностью оно треснет при перевозке.

Еще на разборке вполне можно приобрести боковые стекла, заднее с подогревом, декоративные элементы и салонный пластик, руль, подушки безопасности, разного рода электронные блоки управления, кресла салона, колесные диски, разные датчики, которые можно установить и проверить на месте.

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Источник: Quto