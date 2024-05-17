Эти цвета кузова автомобиля быстрее разрушаются на солнце

Эксперт Борисов: темная краска автомобилей быстрее всего разрушается на солнце

Темная автомобильная краска более подвержена повреждению солнечными лучами, чем светлые колера, сообщил глава департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Так, все темные цвета, например, черный, темно-синий и прочие, а также яркие цвета, такие, как желтый, оранжевый, более подвержены повреждению солнечными лучами, чем светлые оттенки. Причина в том, что более темные и яркие цвета поглощают больше солнечного света, что приводит к более быстрому разрушению лакокрасочного покрытия (ЛКП), пояснил специалист.

По словам эксперта, сначала УФ-излучение от солнца приводит к выцветанию, потускнению и общему ухудшению ЛКП таких автомобилей. С течением времени уже поврежденное покрытие становится более хрупким и склонным к появлению трещин и ржавчины из-за влаги. Краска может начать отслаиваться от деталей под воздействием тепла, рассказал Борисов.

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Источник: Газета.Ru