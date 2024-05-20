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Эксперт «За рулем» объяснил, каким машинам...

Премиальная марка, крепкий кузов, надежный дизель – внедорожник за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» раскрыл методику подбора Land Rover Discovery 4 с пробегом

Полноценный рамный внедорожник в пределах бюджета 2 миллиона рублей? По нынешним временам это только УАЗ Патриот... А как насчет Land Rover Discovery? Правда, он будет не новым, а примерно десятилетним, но именно такие варианты – с пробегом, однако сохранившие изрядный ресурс – рассматривает в своей новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

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Давайте вкратце пробежимся по его тезисам относительно «Диско». Александр рассказывает, что за указанные деньги у вас окажется машина четвертого поколения 2012-2013 годов выпуска – последний рамный Discovery в истории. Кузов (но не каркас опциональных подножек) хорошо сопротивляется коррозии, интерьер качественный и живучий.

Land Rover Discovery 4
Land Rover Discovery 4

Задние сайлент-блоки и шаровые опоры выхаживают 180 тысяч км. А вот сайлент-блоки передних рычагов – слабое место ходовой, больше 100 тысяч им не выстоять. Большинство машин на вторичке имеют под капотом трехлитровый дизель...

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Этот V6 унаследовал неприятную особенность младшего двигателя 2.7. А именно, проворот вкладышей с поломкой коленвала, который случался после 150 тысяч км. Как ни странно, бояться этой проблемы уже не стоит – дизель мог уже ремонтироваться, и о проблеме можно забыть. А если поломки не случилось, то, скорее всего, уже и не случится. И тогда дизель прослужит очень долго.

С 2012 года Диско комплектовался 8-ступенчатым автоматом ZF. При регулярной замене масла (раз в 60 тысяч км) коробка надежна. Иногда случаются проблемы с выезжающей шайбой-селектором. Лечится это перепайкой транзистора.

Land Rover Discovery 4
Land Rover Discovery 4

Словом, несмотря на все домыслы, вполне логичный вариант. А если хочется чего-то из того же класса, но иного – добро пожаловать в новую статью «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Land Rover и «За рулем»
Количество просмотров 3
20.05.2024
Фото:Land Rover и «За рулем»
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Отзывы о Land Rover Discovery (4)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Discovery  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Это все тот же ЛендРовер!!!

Недостатки:

Их нет кроме цены.

Комментарий:

Всем дорого времени, съездил в Крым, приключений машинка не создала, поломок нет, масло уровень, усталости водителя нет, еще раз убедился в прекрасном. Дискавери приятная машинка. Писарям, любителям шкод, рено, форд с низким брюхом у которых слюни на дороге текут при виде диско , хочу пожелать так и ездить, чем больше Вас тем дальше мы дорогу видим

+2