Премиальная марка, крепкий кузов, надежный дизель – внедорожник за 2 млн рублей
Полноценный рамный внедорожник в пределах бюджета 2 миллиона рублей? По нынешним временам это только УАЗ Патриот... А как насчет Land Rover Discovery? Правда, он будет не новым, а примерно десятилетним, но именно такие варианты – с пробегом, однако сохранившие изрядный ресурс – рассматривает в своей новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов.
Давайте вкратце пробежимся по его тезисам относительно «Диско». Александр рассказывает, что за указанные деньги у вас окажется машина четвертого поколения 2012-2013 годов выпуска – последний рамный Discovery в истории. Кузов (но не каркас опциональных подножек) хорошо сопротивляется коррозии, интерьер качественный и живучий.
Задние сайлент-блоки и шаровые опоры выхаживают 180 тысяч км. А вот сайлент-блоки передних рычагов – слабое место ходовой, больше 100 тысяч им не выстоять. Большинство машин на вторичке имеют под капотом трехлитровый дизель...
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Этот V6 унаследовал неприятную особенность младшего двигателя 2.7. А именно, проворот вкладышей с поломкой коленвала, который случался после 150 тысяч км. Как ни странно, бояться этой проблемы уже не стоит – дизель мог уже ремонтироваться, и о проблеме можно забыть. А если поломки не случилось, то, скорее всего, уже и не случится. И тогда дизель прослужит очень долго.
С 2012 года Диско комплектовался 8-ступенчатым автоматом ZF. При регулярной замене масла (раз в 60 тысяч км) коробка надежна. Иногда случаются проблемы с выезжающей шайбой-селектором. Лечится это перепайкой транзистора.
Словом, несмотря на все домыслы, вполне логичный вариант. А если хочется чего-то из того же класса, но иного – добро пожаловать в новую статью «За рулем»!
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Отзывы о Land Rover Discovery (4)
Это все тот же ЛендРовер!!!
Их нет кроме цены.
Всем дорого времени, съездил в Крым, приключений машинка не создала, поломок нет, масло уровень, усталости водителя нет, еще раз убедился в прекрасном. Дискавери приятная машинка. Писарям, любителям шкод, рено, форд с низким брюхом у которых слюни на дороге текут при виде диско , хочу пожелать так и ездить, чем больше Вас тем дальше мы дорогу видим