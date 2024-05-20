Премиальная марка, крепкий кузов, надежный дизель – внедорожник за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» раскрыл методику подбора Land Rover Discovery 4 с пробегом

Полноценный рамный внедорожник в пределах бюджета 2 миллиона рублей? По нынешним временам это только УАЗ Патриот... А как насчет Land Rover Discovery? Правда, он будет не новым, а примерно десятилетним, но именно такие варианты – с пробегом, однако сохранившие изрядный ресурс – рассматривает в своей новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Давайте вкратце пробежимся по его тезисам относительно «Диско». Александр рассказывает, что за указанные деньги у вас окажется машина четвертого поколения 2012-2013 годов выпуска – последний рамный Discovery в истории. Кузов (но не каркас опциональных подножек) хорошо сопротивляется коррозии, интерьер качественный и живучий.

Land Rover Discovery 4

Задние сайлент-блоки и шаровые опоры выхаживают 180 тысяч км. А вот сайлент-блоки передних рычагов – слабое место ходовой, больше 100 тысяч им не выстоять. Большинство машин на вторичке имеют под капотом трехлитровый дизель...

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Этот V6 унаследовал неприятную особенность младшего двигателя 2.7. А именно, проворот вкладышей с поломкой коленвала, который случался после 150 тысяч км. Как ни странно, бояться этой проблемы уже не стоит – дизель мог уже ремонтироваться, и о проблеме можно забыть. А если поломки не случилось, то, скорее всего, уже и не случится. И тогда дизель прослужит очень долго.

С 2012 года Диско комплектовался 8-ступенчатым автоматом ZF. При регулярной замене масла (раз в 60 тысяч км) коробка надежна. Иногда случаются проблемы с выезжающей шайбой-селектором. Лечится это перепайкой транзистора.

Land Rover Discovery 4

Словом, несмотря на все домыслы, вполне логичный вариант. А если хочется чего-то из того же класса, но иного – добро пожаловать в новую статью «За рулем»!