Стоит ли покупать автомобиль сейчас: что будет с ценами на подержанные машины

Автоэксперт Шапарин: Подержанные авто продолжат дорожать после скачка цен на 30%

Б/у машины подорожали в России на 10-30%, и это не предел, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, б/у автомобили растут в цене из-за повышения утилизационного сбора, который приводит к росту стоимости новых машин.

Большинству российских граждан не по карману новая машина «из-за регулярных изменений правил игры», поэтому за покупкой они отправляются на вторичный рынок. Цены продолжат ползти вверх, так как в ГД обсуждают возможное дальнейшее увеличение утильсбора.

По словам специалиста, люди просто пытаются успеть купить машину до нового подорожания. Поэтому и наблюдаются такие скачки цен на б/у автомобили.

«Ситуация довольно сложная, так как люди еще не понимают, что будет с валютным курсом. А цена на автомобили напрямую зависит от курса валют», – отметил Шапарин. Так, евро в апреле стоил дороже 100 рублей за единицу.

К самым популярным б/у машинам в России автоэксперт отнес Lada, Hyundai Solaris и Kia Rio. В целом, все бренды, которые активно продавались на первичном рынке с 2012 года, сегодня в большом спросе на вторичке, отметил Шапарин.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.

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Источник: НСН