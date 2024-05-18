Рынок пикапов пополнился новой моделью известнейшего бренда

Опубликована подробная конфигурация нового пикапа BYD Shark

Китайский автопроизводитель BYD представляет революционный пикап BYD Shark, который станет первым в истории компании автомобилем подобного класса. Предварительная информация о пикапе уже появилась на официальном сайте BYD Mexico, а его официальная презентация состоится в ближайшее время.

BYD Shark поражает своими техническими характеристиками. Габариты пикапа составляют: длина – 5457 мм, ширина – 1971 мм, высота – 1925 мм, а колесная база – 3260 мм.

BYD Shark

Под капотом BYD Shark скрывается гибридная силовая установка, состоящая из двух электродвигателей. Передний мотор развивает максимальную мощность 170 кВт (231 л. с.) и крутящий момент 310 Н∙м, а задний – 150 кВт (204 л. с.) и 340 Н∙м. Благодаря такому тандему пикап разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 5,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 160 км/ч.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 29,58 кВт∙ч, что позволяет преодолеть до 100 км на чистой электротяге. В комбинированном режиме с бензиновым двигателем запас хода увеличивается до внушительных 840 км. Расход топлива в таком режиме – 7,5 л/100 км.

Салон BYD Shark

Салон BYD Shark оснащен 10,25-дюймовым ЖК экраном приборной панели, дополненным 12,8-дюймовым центральным сенсорным экраном и 12-дюймовым проекционным дисплеем. Пикап также поддерживает интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.

Безопасность и обзорность обеспечивают система панорамного обзора на 540 градусов, включающая камеру под автомобилем, а также система ночного видения.

Основанный на платформе DMO (Dual Mode Off-Road), BYD Shark создан для уверенного преодоления любых бездорожных условий. Пикап оснащен независимыми подвесками спереди и сзади, а его максимальная буксировочная способность достигает 2500 кг. Максимальный объем грузового отсека составляет 1450 л.

Производитель провел обширные испытания BYD Shark в самых суровых условиях, включая песок, грязь и снег, что подтверждает его выдающиеся внедорожные возможности.

Цветовая палитра BYD Shark включает три элегантных оттенка: Pallas White, Marmara Black и Atlantis Grey.

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Источник: ITHome