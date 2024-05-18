В России разработали инновационную систему защиты автомобилей от атак беспилотников

Институт ФСБ представил резиновый тент для защиты автомобилей от БПЛА

В Калининградском институте ФСБ России группа ученых и инженеров разработала уникальную систему активной защиты для транспортных средств. Эта новаторская разработка призвана обезопасить автомобили от потенциальных атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и сбрасываемых с них взрывных устройств.

Броня представляет собой конструкцию из высокопрочной эластичной сетки, натянутой на каркас и закрепленной на крыше автомобиля. Сетка соединена с каркасом посредством специальных пружинных амортизаторов. При попадании в нее объекта, такого как граната или другое взрывное устройство, сбрасываемое с БПЛА, конструкция деформируется, поглощая объект. Благодаря упругим свойствам сетки и амортизаторов объект отбрасывается в сторону, не успев сдетонировать.

Одним из ключевых преимуществ разработки является ее относительная простота и низкая стоимость производства по сравнению с традиционными бронированными конструкциями. Кроме того, система не требует значительных модификаций самого автомобиля и может быть легко установлена или демонтирована в случае необходимости.

Разработка уже запатентована, и в настоящее время ведутся работы по оптимизации конструкции и проведению дополнительных испытаний в различных условиях.

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Источник: Mash