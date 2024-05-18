Пикап-нарколабораторию арестовали в Ленинградской области

Полиция задержала водителя, сделавшего из своего пикапа нарколабораторию

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали водителя пикапа, который переоборудовал свой автомобиль в полноценную нарколабораторию.

8 мая в Тосненском районе сотрудники ГИБДД остановили для проверки Dodge Ram. Водитель, 27-летний Владислав П., вел себя нервно, что вызвало подозрение у полицейских. При осмотре в пикапе были обнаружены 20 канистр и три бочки с неизвестными жидкостями общим весом более 70 килограммов.

Пикап-нарколаборатория и его владелец

В ходе дальнейшего осмотра правоохранители обнаружили в автомобиле почти центнер прекурсоров для изготовления мефедрона. Установлено, что задержанный имел тайник в поле недалеко от деревни Хиттолово, где хранил отходы от производства.

В доме подозреваемого в поселке «Американская деревня» были обнаружены посуда, реактор, весы, оборудование, защитные маски и 35 поддонов с мефедроном общим весом 146 килограммов.

По предварительным данным, задержанный занимался производством и сбытом крупных партий наркотических веществ. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех лиц, причастных к данному преступлению.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанному грозит длительное лишение свободы.

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Источник: Baza