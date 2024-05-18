Надежный мотор, классический «автомат», крепкое ЛКП – отличный седан за 1 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать удачный Hyundai Solaris на вторичке

Если спросить у современного российского автолюбителя, какая машина для него будет предпочтительнее – ответы могут быть разные, но подавляющему большинству нужна надежная машина. А надежность многие видят в отсутствии вариатора и турбины. И в чем-то они правы. Ну и желательно уложиться в миллион рублей.

В заданном бюджете автомобили будут уже с пробегом за 100 тысяч км, а то и все 200-300. Естественно, такие экземпляры лучше рассматривать в максимально надежном исполнении – атмосферный мотор и классический «автомат».

И таких вариантов, на самом деле, не то, чтобы мало. эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев сделал подробный обзор на бюджетные иномарки с АКП и выделил несколько действительно удачных моделей. Поговорим об одной из них – это бестселлер и настоящая жемчужина российского авторынка. Речь пойдет о Hyundai Solaris.

Hyundai Solaris

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– За 1 млн рублей доступны все вариации первого поколения (до 2017 года), в том числе с пробегами менее 150 тысяч км. Ранние машины второго поколения – тоже.

За ту же цену продают и Kia Rio – третьей или четвертой генерации, суть те же Солярисы в другом кузове. Но Solaris на вторичке в среднем чуть дешевле.

Современные шестиступенчатые автоматы A6GF1 у «корейцев» тоже не вызывают особых вопросов – появились они после рестайлинга 2014 года в связке с моторами 1.6. Но раз речь о больших пробегах, то старенький четырехступенчатый A4CF1, пожалуй, предпочтительнее.

Конструктивно этот автомат происходит от аналогичного и еще более живучего агрегата Mitsubishi F4A42, знакомого нам по девятому Лансеру. Он задумчив и чувствителен к грязному маслу, но, в принципе, спокойно выдерживает 250 тысяч км до капремонта. После рестайлинга его переставили на мотор 1.4 (G4FA, 107 л.с.).

Возможно, это и есть оптимальный выбор – по надежности и ресурсу 1.4 не уступает 1.6, задиры у него проявляются реже, а крутящий момент ниже, что благотворно влияет на здоровье автомата. Разница в 16 л.с. при спокойных режимах езды (а они полезны всем трансмиссиям) почти неощутима. Недаром 1.4 так любят таксисты.

Интерьер Hyundai Solaris

Не менее удачные и надежные седаны до 1 миллиона рублей рассмотрены в этой статье.