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Нам рассказали, как теперь происходят кражи из авто

Юрист: сумка, кошелек и телефон на сиденье – легкая добыча для воришек

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о популярных способах кражи вещей из автомобиля. Он отметил, что оставленные на виду сумки, кошельки, телефоны или ноутбуки станут легкой добычей воров.

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Один из распространенных уловок мошенников при краже – прокол колеса. Современные автомобили оснащены системами индикации падения давления в шинах. Проколов колесо или открутив заглушку, преступники заставляют водителя выйти из машины. В этот момент вор, обычно небольшой и гибкий, прокрадывается к открытой двери и крадет ценные вещи, такие как портфель, ноутбук или телефон.

Иногда преступники действуют открыто. Например, на перекрестке они могут резко дернуть дверь машины и схватить вещи. Часто это делают мотоциклисты, работающие в парах. Также распространена тактика, которую Соловьев называет «цыганской». К машине подходит мужчина с ребенком, отвлекая водителя просьбами или вопросами, и в этот момент происходит кража.

Другой способ выманить автомобилиста из машины – подбрасывание пластиковых бутылок под колеса. Водитель слышит хруст, останавливается проверить, и в это время вор крадет вещи.

«Расслабляться нельзя: любой инцидент, особенно если машина в движении или на остановке, может быть частью плана злоумышленников», – отметил юрист.

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Он рекомендует не оставлять ценные вещи на сиденьях, следить за тем, чтобы окна были закрыты, а двери заблокированы. Перед началом движения держать сумки и кошельки под рукой. Если нужно выйти из машины из-за сработавшего индикатора или другого отвлекающего фактора, все ценные вещи лучше брать с собой.

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Источник: Радио Sputnik

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За РулемАлексеева Елена
20.05.2024
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