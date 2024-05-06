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Так помыли машину, что она «растворилась»

Работники автомойки похитили Hyundai Elantra клиента и катались всю ночь

Поздним вечером автовладельца оставила свой автомобиль Hyundai Elantra на столичной мойке, расположенной на улице Олений Вал. Остается открытым вопрос, почему она решила оставить машину на всю ночь у незнакомых людей, однако, скорее всего, это было проверенное место, где предлагали комплексные услуги мойки с химчисткой, что занимает достаточно много времени.

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Ночью без разрешения владелицы двое работников автомойки взяли ключи от автомобиля, стоимость которого превышает 1,5 миллиона рублей, завели мотор и поехали кататься, предварительно забрав все свои вещи из комнаты отдыха.

На следующее утро, когда владелица пришла за машиной, ее на месте не оказалось. В приложении для отслеживания перемещений транспортных средств она увидела, что за ночь совершались поездки на ее машине.

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После обращения в правоохранительные органы автомобиль и двое спящих внутри фигурантов были найдены. На машине отсутствовали государственные номера, имелись механические повреждения, зато на крыше был установлен магнитный знак такси, что говорит о том, что ребята пытались еще и подработать на чужом автомобиле.

Двоим экс-работникам мойки, 28 и 33 лет, было предъявлено обвинение в краже (частью "б" статьи 158 УК РФ), и с учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: Прокуратура Москвы/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Скриншот с видео
Количество просмотров 2
06.05.2024
Фото:Скриншот с видео
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