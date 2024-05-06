Так помыли машину, что она «растворилась»
Поздним вечером автовладельца оставила свой автомобиль Hyundai Elantra на столичной мойке, расположенной на улице Олений Вал. Остается открытым вопрос, почему она решила оставить машину на всю ночь у незнакомых людей, однако, скорее всего, это было проверенное место, где предлагали комплексные услуги мойки с химчисткой, что занимает достаточно много времени.
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Ночью без разрешения владелицы двое работников автомойки взяли ключи от автомобиля, стоимость которого превышает 1,5 миллиона рублей, завели мотор и поехали кататься, предварительно забрав все свои вещи из комнаты отдыха.
На следующее утро, когда владелица пришла за машиной, ее на месте не оказалось. В приложении для отслеживания перемещений транспортных средств она увидела, что за ночь совершались поездки на ее машине.
После обращения в правоохранительные органы автомобиль и двое спящих внутри фигурантов были найдены. На машине отсутствовали государственные номера, имелись механические повреждения, зато на крыше был установлен магнитный знак такси, что говорит о том, что ребята пытались еще и подработать на чужом автомобиле.
Двоим экс-работникам мойки, 28 и 33 лет, было предъявлено обвинение в краже (частью "б" статьи 158 УК РФ), и с учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Источник: Прокуратура Москвы/Telegram