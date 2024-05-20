Как купить автомобиль, чтобы его потом не отобрали: 4 важных совета

Эксперты объяснили, как избежать обмана при покупке авто и сохранить свои деньги

Высокие цены на новые автомобили часто заставляют покупателей искать более дешевые варианты, чем пользуются мошенники. Эксперты рассказали, как избежать обмана и сохранить свои деньги.

1. Проверяйте статус дилера

Покупая новую машину, убедитесь, что дилер официально зарегистрирован (проверьте на сайте производителя), и автомобиль ввезен легально.

Автомобили, ввезенные по серым схемам, могут стоить на 500 тысяч или даже на 1 млн рублей дешевле, но риски высоки: отсутствие гарантии, нерусифицированное меню мультимедийной системы, внезапные дополнительные налоги и сборы.

Юрист Лев Воропаев предупреждает, что претензии от налоговых или таможенных органов могут возникнуть даже спустя несколько лет из-за неуплаты утилизационного сбора и других платежей.

Автомобили, ввезенные до 1 апреля 2024 года из стран Евразийского экономического союза (например, Казахстан или Киргизия), безопасны, так как прошли таможенную очистку. Однако, если машина была растаможена в России по заниженной стоимости, возможны финансовые проблемы.

Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич советует тщательно проверять документы у машин, ввезенных по параллельному импорту и говорит, что самим разобраться довольно сложно и рекомендует обращаться к специалистам для проверки всех бумаг и подтверждения правильности всех платежей.

2. Проверяйте уплату всех сборов

Перед покупкой убедитесь, что все сборы уплачены и все документы на автомобиль в порядке. Лучше обратиться за помощью к юристам.

3. Внимательно читайте договори следите за обстановкой

Недобросовестные автосалоны часто заманивают покупателей низкими ценами, но потом заставляют подписывать длинные договоры на 40 с лишним страницах с мелким шрифтом, где указаны дополнительные платежи за консультации, оборудование, дорогие кредиты и страховки.

Если вам не предоставляют автомобиль сразу и оформление занимает больше полутора-двух часов, лучше уйти. Если вам не дают внимательно прочитать договор, создают атмрсферу нервозности также следует покинуть место. Любые задержки или обещания, что автомобиль привезут через несколько часов, указывают на попытку обмана.

4. Покупайте у проверенных компаний

Делая заказ на машину, выбирайте компании с хорошей репутацией и большим количеством отзывов. Не заключайте договор с физическими лицами — только с юридическими.

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Источник: news.ru