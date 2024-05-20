Стало известно, почему иногда вместо ремонта авто по ОСАГО клиент получает деньги

Страховщики назвали причину увеличения сроков доставки запчастей до 45 дней

С начала 2024 года сроки поставок автозапчастей в Россию выросли почти в два раза. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Он уточнил, что к концу 2023 года ситуация с доставкой деталей стабилизировалась, в среднем сроки ожидания составляли от двух до трех недель. Основными хабами стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Но на фоне задержек в проведении платежей с первыми двумя странами сроки изменились. Теперь поставки занимают от месяца до 45 дней, подчеркнул эксперт.

В принципе, запрета на поставку комплектующих нет, но современные машины оснащены электроникой и различными чипами. Поэтому на согласование теперь тоже уходит больше времени – элементы проверяют на предмет товаров двойного назначения, объясняет Уфимцев.

По словам заместителя генерального директора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимира Храбрых, в среднем, на поставку деталей из Китая (в контейнерах) уходит до 45 дней, а из ОАЭ – от полутора до трех месяцев.

Ремонт автомобиля по ОСАГО сейчас занимает в среднем 50 рабочих дней с даты выдачи направления, уточнил генеральный директор консалтинговой компании в сфере страхования ООО «АСТ» Каро Карапетян. При этом по закону транспортное средство не должно находиться в сервисе на ремонте по ОСАГО более 30 дней. Поэтому доля ремонта по "автогражданке" сейчас составляет не более 3–5%, отмечает управляющий партнер ГТК-Авто Александр Сагун. В остальных случаях страховщики просто перечисляют клиенту деньги.

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Источник: iz.ru