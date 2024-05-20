Исследование показало, сколько может зарабатывать водитель-курьер

Зарплаты курьеров за год выросли на 15%, курьеров-водителей – до 180 тыс. рублей

По данным платформы «Авито Работа» и компании СДЭК, спрос на курьеров в апреле увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние предлагаемые зарплаты для этих специалистов за год выросли на 15%.

В апреле 2024 года число предложений для курьеров выросло на 4% по сравнению с мартом. Вакансия курьера остается самой популярной, составляя 5,2% от всех вакансий. Средняя зарплата для курьеров с полным рабочим днем в апреле составила 79 798 рублей в месяц, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

«Портрет» курьера в 2024 году значительно изменился. Раньше 90% курьеров были молодыми мужчинами, теперь же в этой профессии стало больше женщин, студентов и пенсионеров.

Средний заработок курьеров на автомобиле варьируется от 60 до 180 тысяч рублей в зависимости от региона. Курьерам часто предлагают дополнительные льготы, такие как ДМС, компенсация ГСМ, оплата обедов и бонусы от партнеров.

Наблюдается также тенденция к найму курьеров на вахтовый метод работы. За год работодатели стали в 2,3 раза чаще искать сотрудников на такие позиции, предлагая «бонусом» бесплатное проживание, транспорт и компенсацию проезда до места работы.

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Источник: ТАСС