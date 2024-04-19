Не секрет, куда бегут водители грузовиков с магистральных рейсов

В отрасли грузоперевозок нарастает дефицит кадров, не помогает даже рост зарплат

Оплата труда водителей грузовиков увеличилась вдвое быстрее, чем в среднем по рынку труда, достигнув 138 тыс. рублей за январь-март 2024 года, сообщается в обзоре HH.ru и ПЭК (есть в распоряжении «За рулем»).

Компании предлагали водителям грузовиков даже больше, чем руководителям отделов логистики или начальникам складов. Однако, несмотря на такое повышение зарплат, компании столкнулись со снижением откликов на вакансии (в среднем на 30-40%) и усилением оттока персонала.

Таким образом, профессия водителя грузовиков стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в логистической отрасли.

Второе место по уровню зарплат линейного персонала в отрасли заняли курьеры (в январе-марте им предлагали 111 тыс. руб.), третье – руководители отделов логистики (106,5 тыс. руб.).

Самой востребованной категорией стали водители категории СЕ, их зарплата выросла на 86%, до 137,7 тыс. руб. против 73,9 тыс. руб. годом ранее (+86%). Спрос на эту категорию сотрудников в I квартале вырос на 119%.

В целом дефицит водителей грузовиков в России достиг 25% по данным Ассоциации автомобильных перевозчиков и экспедиторов.

Продолжается активный отток сотрудников с магистральных рейсов в сегмент внутригородской доставки.

Рабочих кадров в автосфере вообще не хватает, в рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих вакансий в автобизнесе вошли автослесарь, электрик и оклейщик автомобилей. Подробнее об этом в нашей публикации.