Стало известно о серьезном росте зарплат в автосфере

В автобизнесе высокий спрос на диагностов, автослесарей и маляров-жестянщиков

За последний год средняя зарплата в российской автомобильной отрасли выросла на 14%, достигнув уровня в 75,7 тыс рублей, говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

Интересно, что спрос на таких специалистов увеличился на 40%, в то время как количество соискателей в этой отрасли заметно снизилось с 2020 года. Это приводит к кадровому дефициту, и работодатели стали активно конкурировать и даже переманивать персонал, предлагая более привлекательные зарплаты и улучшенные соцпакеты.

По результатам исследования, медианная зарплата в сфере автобизнеса выросла благодаря наибольшему приросту в категории диагностов, которые за год стали получать на 42% больше, их зарплата достигла 92 тыс. рублей. Также выросли зарплаты у мотористов (80,3 тыс. рублей), автомехаников легковых (73 тыс. рублей) и грузовых автомобилей (78,8 тыс. рублей). Зарплата жестянщиков-маляров увеличилась на 7%, достигнув 84,5 тыс. рублей.

Дефицит специалистов в отрасли усугубляется снижением продаж новых автомобилей: люди не стремятся покупать новые, поэтому спрос на ремонт машин с пробегом только растет.

Вместе с тем, интерес к профессиям в автомобильной отрасли снижается, что вынуждает автосервисы запускать собственные программы обучения, активно брать соискателей на стажировки и доучивать, поскольку выпускников технических вузов и колледжей, которые специализируются на автомобильной технике, не хватает.

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Источник: РИА Новости