#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Коллекционерам не рекомендуют покупать легенду СССР — ГАЗ-21 именно из-за этого
Коллекционерам не рекомендуют покупать легенду СССР — ГАЗ-21 именно из-за этого
Назван недостаток ГАЗ-21, из-за которого можно...
Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck на таможне оформят, как грузовик — рассказываем обо всех ограничениях
Эксперты назвали цену Tesla Cybertruck и...
Toyota Yaris Cross 2024
Toyota показала новый компактный кроссовер
Представлен новый кроссовер Toyota Yaris Cross...

Стало известно о серьезном росте зарплат в автосфере

В автобизнесе высокий спрос на диагностов, автослесарей и маляров-жестянщиков

За последний год средняя зарплата в российской автомобильной отрасли выросла на 14%, достигнув уровня в 75,7 тыс рублей, говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

Интересно, что спрос на таких специалистов увеличился на 40%, в то время как количество соискателей в этой отрасли заметно снизилось с 2020 года. Это приводит к кадровому дефициту, и работодатели стали активно конкурировать и даже переманивать персонал, предлагая более привлекательные зарплаты и улучшенные соцпакеты.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Сотрудникам «Автотора» повысят зарплату: спасибо Китаю

По результатам исследования, медианная зарплата в сфере автобизнеса выросла благодаря наибольшему приросту в категории диагностов, которые за год стали получать на 42% больше, их зарплата достигла 92 тыс. рублей. Также выросли зарплаты у мотористов (80,3 тыс. рублей), автомехаников легковых (73 тыс. рублей) и грузовых автомобилей (78,8 тыс. рублей). Зарплата жестянщиков-маляров увеличилась на 7%, достигнув 84,5 тыс. рублей.

Дефицит специалистов в отрасли усугубляется снижением продаж новых автомобилей: люди не стремятся покупать новые, поэтому спрос на ремонт машин с пробегом только растет.

Вместе с тем, интерес к профессиям в автомобильной отрасли снижается, что вынуждает автосервисы запускать собственные программы обучения, активно брать соискателей на стажировки и доучивать, поскольку выпускников технических вузов и колледжей, которые специализируются на автомобильной технике, не хватает.

Источник: РИА Новости

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0