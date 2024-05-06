Ребенок на велосипеде попал под колеса автобуса в Комсомольске
Пассажирский автобус сбил 10-летнего велосипедиста в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре десятилетнего школьника сбил рейсовый автобус. Юный велосипедист переезжал через дорогу в неположенном месте и не спешившись, о чем свидетельствует запись с видеорегистратора.
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ДТП произошло 4 мая около 19:03 в районе улицы Советская, 7. Автобус № 3 следовал по маршруту и сбил ребенка. Пострадавший получил травмы, но госпитализация не понадобилась. Пассажиры автобуса не пострадали.
Материалы проверки будут направлены в ПНД для профилактической работы с семьей ребенка. Также его семья будет привлечена к административной ответственности.
Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю
Фото:МВД Медиа
06.05.2024
Фото:МВД Медиа
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