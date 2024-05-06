Водителю грозит штраф до 2,5 тыc. рублей на светофоре: разбираемся, за что накажут

Эксперт Радько: за непропуск пешехода водителя оштрафуют до 2,5 тысячи рублей

Пешеход, начавший движение по «зебре» на последних секундах зеленого сигнала светофора, не обязан ускоряться, даже если на светофоре загорелся красный. А водители обязательно должны дождаться, пока человек не закончит переход, в каком бы темпе он это ни делал, иначе грозит штраф. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Общественная служба новостей» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Зачастую пешеходы начинают переходить дорогу за несколько секунд до включения красного света, при этом не очень торопятся и задерживают поток машин.

«Никакого ограничения на начало перехода для пешеходов нет. Если осталась хотя бы одна секунда, то человек все равно начинает переход на разрешающий сигнал. Поэтому водители обязаны дать ему возможность завершить переход проезжей части. Это не совсем уважительно по отношению к водителям и затрудняет движение, а иногда и ставит под угрозу жизнь самого пешехода», – подчеркивает собеседник издания.

Дело в том, что кто-то из автовладельцев может попросту не заметить пешехода, и начать движение раньше на зеленый сигнал светофора. Но формально в этой ситуации все права у пешехода, потому что он двигается на разрешающий сигнал, объясняет Радько.

По правилам, пешеход, начавший переход дороги на последних секундах зеленого сигнала, не обязан ускоряться, даже если на светофоре загорелся красный. Водители же должны дождаться, когда пешеходы не закончат переход, в каком бы темпе он это ни делал, уточнил Радько. Но пешеход не имеет право злоупотреблять этим, так как движение по проезжей части на красный сигнал светофора может обернуться происшествием.

Автовладелец на машине, находящийся на дальней полосе или только подъезжающий к пешеходному переходу, может не увидеть пешехода. В итоге может произойти аварийная ситуация, в результате которой будет сбит пешеход, или автомобиль врежется в другую машину при резком маневре во время ухода от столкновения.

«Совет для всех пешеходов – не начинать переход на завершающийся зеленый сигнал. А водителям не стоит мчаться на зеленый, если он только включился, потому что там могут быть и водители, завершающие пересечение перекрестка, и, самое главное, пешеходы», — объяснил юрист.

В случае, если автовладелец не уступит дорогу пешеходу, завершающему переход, ему грозит штраф от 1500 до 2500 тысяч рублей. Если автовладелец своими действиями заставил пешехода остановиться, ускориться или отойти в сторону, это будет считаться нарушением со стороны водителя подытожил Радько.

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Источник: osnmedia.ru