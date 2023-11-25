hh.ru составил рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих вакансий в автобизнесе

В ноябре на сервисе hh.ru опубликовано более 11.9 тыс. вакансий для работников в автосфере. Из них более 4.2 тыс. вакансий для автослесарей и автомехаников, более 1.9 тыс. - для мастеров-приемщиков и 1.5 тыс. для разнорабочих.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – более 1.1 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – более 800 вакансий и Московская область – более 660 тыс. вакансий.

Зарплатная вилка почти в 2 тыс. вакансиях начинается от 160 тыс. рублей.

Специально для «За рулем» hh.ru подготовил подборку 5 самых высокооплачиваемых рабочих вакансий ноября в сфере авто:

автослесарь – от 150 000 рублей (Москва)

оклейщик автомобилей полиуретаном – от 200 000 до 300 000 рублей (С-Петербург и Москва)

автоэлектрик-диагност – от 200 000 рублей (МО и Набережные Челны)

слесарь по ремонту ДВС (моторист) – от 200 000 рублей (Сургут)

автомеханик – до 250 000 рублей (Омская область).

Есть особые требования к соискателям. Так, от оклейщика автомобилей требуется опыт работы с полиуретановой, виниловой, тонировочной плёнками и дополнительные навыки детейлинга - полировка автомобилей, химчистка и т.п.

От автоэлектрика-диагноста ожидают умения читать элеĸтричесĸие схемы, знание основ элеĸтротехниĸи и радиоэлеĸтрониĸи, представление о работе элеĸтронной системы управления автомобиля, принципа обмена данными между элеĸтронными блоĸами управления, знание принципа работы элеĸтродвигателей.

А автомеханик должен с любовью относиться к ремонту автомобилей, знать их устройство и уметь выявлять неисправности, а также иметь навыки пользования сервисным оборудованием.

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