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Этот популярнейший «немец» вернулся в Россию по доступной цене

В России начались продажи новых Volkswagen Tiguan по цене от 3,7 млн рублей

Volkswagen Tiguan еще недавно производили в РФ. Этот автомобиль был самым популярным кроссовером немецкого бренда и сейчас он вернулся на российский рынок по альтернативным каналам. Стоит отметить, что почти все новые Tiguan, которые везут в РФ сейчас – это удлиненные Tiguan L из Китая, их выпускает совместное предприятие Shanghai Volkswagen.

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Цены на модель одном из сайтов объявлений сейчас начинаются от 3 687 756 рублей. За такую сумму новый Tiguan готов привезти под заказ дилер из Благовещенска. Стоимость указана по курсу валют на день публикации объявления, при этом в нее уже входят утильсбор, «растаможка» и все документы, необходимые для постановки машины на учет.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»

Автомобиль продается в переднеприводной версии 300TSI 2WD Intelligent Edition и оснащен 1,5-литровым 160-сильным бензиновым турбодвигателем TSI, сопряженным с семиступенчатым «роботом» DSG. У кросовера пятиместный салон, сиденья обтянуты кожей, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком и прочие опции.

Во Владивостоке такой Tiguan L продавец обещает привезти под заказ уже за 4 200 000 рублей.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 1
20.05.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

+57