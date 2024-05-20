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Этот китайский аналог Kia K5 и Hyundai Sonata заметно подешевел в России

Цена на седан Chery Arrizo 8 упала на 150 тыс. рублей в России

Седан Chery Arrizo 8, вышедший на рынок РФ летом 2023 года, подешевел. Цена снизилась до 2 800 000 рублей благодаря появлению новой базовой комплектации Comfort, что на 150 тыс. рублей доступнее прошлой базовой комплектации Prestige.

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При этом автомобиль утратить часть опций.Так, в более дешевом варианте Chery Arrizo 8 нет ряда водительских ассистентов и адаптивного круиз-контроля. Парковочные датчики остались только позади, кресла лишились электрических регулировок, нет панорамной крыши нет и так далее.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»

Но технически в Chery Arrizo 8 при этом ничего не изменилось: под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый мотор мощностью 186 л.с., работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом».

Длина седана равна 4757 мм при колесной базе 2770 мм. Автомобиль позиционируют как альтернативу Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata, официально ушедшим из РФ.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

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Источник: Quto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 1
20.05.2024
Фото:Chery
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