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Останавливаемся, буду стрелять: полицейская погоня в Амурской области

Амурская полиция задержала водителя с признаками наркотического опьянения

Село Екатеринославка в Амурской области стало местом автомобильной погони в духе голливудских экшн-фильмов. Началось все с того, что наряд ДПС попытался остановить автомобиль Toyota Cresta для проверки документов, но водитель не подчинился. Далее, как всегда в подобных случаях, полиция начала погоню, в ходе которой беглец вел себя дерзко и опасно.

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Однако долго это не продлилось. Несколько раз полицейские пытались призвать лихача к порядку и требовали прижаться к обочине и остановиться, а потом, осознав тщетность сих усилий, решили применить табельное оружие.

«Когда водитель преследуемой иномарки выехал за пределы населенного пункта, один из автоинспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных по колесам его легковушки. После принудительной остановки нарушитель, которым оказался житель села Сергее-Федоровка 1996 года рождения, был задержан автоинспекторами», – сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а в общении с полицией обнаружил состояние опьянения, «нехарактерного для алкогольного», добавляет источник. На него составили ряд протоколов, отправили на медосвидетельствование и начали расследование по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. За неповиновение требованию полиции суд назначил лихачу 10 суток ареста.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
20.05.2024
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