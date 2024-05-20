Эти китайские марки машин россияне чаще всего лайкали и репостили в соцсетях

Эксперты из Pro-Vision назвали топ-10 китайских автобрендов по запросам в Сети

Специалисты агентства Pro-Vision изучили данные запросов «Яндекса» за полгода по 10 самым популярным автобрендам на рынке РФ. Аналитики выяснили, что чаще всего россияне искали информацию о китайской марке Geely: в поисковике оказалось 5,28 млн запросов.

Далее по популярности следует Haval (4 млн запросов), а за ним Chery с 2,99 млн запросов. Также в десятку самых популярных по поискам в интернете китайских марок вошли Changan (2,02 млн), JAC (1,67 млн), Exeed (1,15 млн), FAW (1,09 млн) и Jetour (1,03 млн). Сведения о марках Omoda и Tank разыскивали заметно реже – 855,5 тысячи и 256 тысяч запросов соответственно.

Специалисты агентства Pro-Vision также сообщили, что в соцсетях самыми популярными марками стали Chery, Geely и Haval. Посты с их упоминанием чаще лайкали, комментировали и репостили, а число положительных комментариев превышало негативные.

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Источник: Известия