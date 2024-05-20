Легендарный шведский бренд представил недорогой компактный 272-сильный кроссовер

В Китае состоялся дебют нового электрического компакт-кроссовера Volvo EX30

В КНР начались продажи нового электрического кроссовера Volvo EX30. Цена новинки стартует от 200 800 и доходит до 255 800 юаней (2,5 – 3,2 млн рублей по текущему курсу). Volvo EX30 – это компактный электрический городской кроссовер, построенный на платформе SEA. Его передняя часть напоминает Volvo EX90 с T-образными фарами и закрытой решеткой радиатора.

Новинка стала самым компактным кроссовером бренда. Его габариты 4233/1838/1555 мм при колесной базе 2650 мм. Автомобиль оснащен оригинальными пятиспицевыми колесными дисками.

Volvo EX30

Внутри имеется цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, трехспицевый мульти-руль и прочее.

В КНР Volvo EX30 имеет четыре версии. В начальной он оснащен установленным на задней оси электродвигателем мощностью 200 кВт (272 л. с.) и 343 Н·м максимального крутящего момента, а также литий-железо-фосфатным аккумулятором на 49 кВт·ч.

Интерьер Volvo EX30

У заднеприводной модификации та же одномоторная 272-сильная установка, что и у базовой модели, но при этом питается она от тройного литиевого аккумулятора на 66 кВт·ч. Также предусмотрен полноприводный вариант с электрической установкой на 315 кВт (428 л. с.) и 543 Н·м максимального крутящего момента, питающейся от тройного аккумулятора на 66 кВт·ч. В топовой модификации машина разгоняется до «сотни» всего за 3,6 секунды.

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Источник: CarNewsChina