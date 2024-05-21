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Страховщики протаскивают идею ремонта по ОСАГО б/у запчастями

Минпромторг изменяет правила использования подержанных запчастей в авторемонте

Минпромторг подготовил изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», касающийся требований к использованию подержанных запчастей для ремонта автомобилей, выяснили «Известия».

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Согласно проекту, в техрегламент вносится список деталей, которые не подлежат повторному использованию при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации.

В частности, речь идет о подушках безопасности; кроме того, названы ремни безопасности в сборе; сиденья (только в случаях, когда крепление ремней и/или подушек безопасности встроены в сиденья), каталитические нейтрализаторы и многое другое. Но, таким образом, остальная часть запчастей все же допускается к повторному использованию.

Тема использования подержанных деталей при ремонте по ОСАГО поднимается страховщиками уже не первый год. Они считают, что ремонт б\у запчастями поможет стабилизировать ситуацию на рынке автогражданки.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»

– Посыл понятен. Если нет оригинала, то и бэушные запчасти вполне подойдут. Чем, к примеру, бэушная фара хуже новой? Встанет, как родная!

Конечно, ремонтировать бэушными запчастями автомобиль можно. Но одно дело – когда сам ремонтируешь. И другое дело – страховая обязательная госпрограмма.

За два года, что муссируется эта идея, мое мнение не изменилось. Если уж идти по этому пути, то должны выполняться следующие условия:

Должен быть четкий перечень того, что можно ремонтировать бэушными запчастями, а что нельзя.

Должен быть определен четкий перечень автомобилей, которые можно так ремонтировать. Так, например, Лады и Haval российского производства должны быть исключены из списка. Если у машины российский VIN-номер – то и запчасти должны быть по определению.

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Должна быть гарантия на установленные б/у запчасти и гарантия на проведенные работы. Не на неделю, а на несколько месяцев.

Главное: если установленная запчасть ломается в гарантийный срок (фара наутро начала запотевать, генератор вдруг забарахлил), повторный ремонт должен производиться автоматом.

Источник: «Известия», Я за рулем Maxim Kadakov/ Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 2
21.05.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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