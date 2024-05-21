Два люксовых автомобиля и мотоцикл — в Москве арестовали имущество генерала Иванова

Басманный суд Москвы арестовал люксовые автомобили и мотоцикл генерала Иванова

Два люксовых автомобиля и мотоцикл, принадлежавшие временно отстраненному от должности замминистра обороны Тимуру Иванову, арестованы судом.

Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban, они значатся в декларации Иванова за 2019 год. Известно, что в феврале 2023 года оба автомобиля перешли в собственность к супруге Иванова. Отмечается, что в апреле внедорожник был выставлен на продажу после ДТП.

Согласно данным сервиса Avtoface, на оба транспортных средства наложены ограничения, кроме того, ограничения наложены и на спортивный мотоцикл MV Agusta, появившийся в декларации Иванова в 2019 году. В 2022 году замминистра переоформил мотоцикл на своего отца.

Напомним, согласно базе данных столичных судов общей юрисдикции, Басманный суд Москвы 8 мая удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках заведенного в отношении замминистра Тимура Иванова уголовного дела.

Замминистра курировал в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, Иванов арестован до 23 июня. По версии следствия, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По словам адвоката генерала, Мурада Мусаева, Иванова обвиняют в получении взятки на сумму около миллиарда рублей.

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Источник: ria.ru