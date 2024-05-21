Цена этого популярного доступного «китайца» изменилась сразу на 600 тыс. рублей

В России больше не продают бюджетные дорестайлинговые переднеприводные Exeed LX

После выхода на российский рынок рестайлингового Exeed LX из продажи исчезли самые бюджетные модели линейки, а именно переднеприводные дорестайлинговые Exeed LX. Ранее они были доступны по цене 3,06 млн рублей. Сейчас дорестайлинговый Exeed LX можно купить лишь в версии с полным приводом по цене 3,66 млн рублей.

Так, стоимость переднеприводного обновленного Exeed LX составляет 3,57 млн рублей, а полноприводного 3,9 млн рублей. То есть, дешевые Exeed LX россияне раскупили.

Exeed LX

Дорестайлинговый Exeed LX оснащен 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Quto.ru