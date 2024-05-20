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Этот популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta

В Китае состоялся старт продаж обновленного кроссовера Geely Boyue L

Компания Geely представила в Китае обновленный компактный кроссовер Boyue L, также известный как Atlas. Автомобиль предлагается в четырех вариантах с 1,5- и 2,0-литровыми турбомоторами по цене от 115 700 до 149 700 юаней или от 1,5 до 1,9 млн рублей по текущему курсу.

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Габариты обновленного Geely Boyue L 4670/1900/1705 мм при колесной базе 2777 мм. Экстерьер обновленного кроссовера почти не отличается от внешности предшественника. Обновленный автомобиль можно узнать по новым светодиодным фарам, массивной решетке радиатора, черным боковым стойкам и более покатой крыше.

Geely Boyue L 2024
Geely Boyue L 2024

Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»

В салоне Geely Boyue L установили четырехспицевый руль D-образной формы, была переработана передняя панель, установлен новый рычаг переключения передач и добавлены дополнительные механические кнопки.

В начальной комплектации этот новый «китаец» имеет фронтальные и боковые подушки безопасности, задние парктроники, кожаный руль и аудиосистему на шесть динамиков.

В движение кроссовер приводится 1,5- или 2,0-литровым бензиновым турбомотором, сопряженным с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Мощность первого мотора равна 133 кВт (178 л.с.), максимальный крутящий момент — 290 Нм, а второй выдает до 160 кВт (215 л.с.) и 325 Нм крутящего момента.

Geely Boyue L 2024
Geely Boyue L 2024

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

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Источник: carnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 2
20.05.2024
Фото:Geely
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