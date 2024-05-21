За гиперкар от легендарного бренда запросили 185 млн: чем уникален автомобиль

В Москве собственник продает гиперкар Bugatti Veyron за 185 млн рублей

В российской столице собственник продает редчайший гиперкар Bugatti EB Veyron. Уточняется, что у автомобиля один владелец.

Автомобиль 2007 г. в. с пробегом 18,8 тыс. км собственник оценил в 185 млн рублей.

Bugatti EB Veyron

Bugatti EB Veyron выпустили тиражом всего 300 экземпляров (купе), то есть автомобиль действительно редкий. Мотор W16 объемом 8 литров имеет мощность 1001 л.с. До «сотни» гиперкар разгоняется за 2,5 с.

Bugatti EB Veyron долгий период считался самой быстрой из серийных легковых машин.

Bugatti EB Veyron

Bugatti EB Veyron

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Источник: Auto.ru