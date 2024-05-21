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За гиперкар от легендарного бренда запросили 185 млн: чем уникален автомобиль

В Москве собственник продает гиперкар Bugatti Veyron за 185 млн рублей

В российской столице собственник продает редчайший гиперкар Bugatti EB Veyron. Уточняется, что у автомобиля один владелец.

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Автомобиль 2007 г. в. с пробегом 18,8 тыс. км собственник оценил в 185 млн рублей.

Bugatti EB Veyron
Bugatti EB Veyron

Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

Bugatti EB Veyron выпустили тиражом всего 300 экземпляров (купе), то есть автомобиль действительно редкий. Мотор W16 объемом 8 литров имеет мощность 1001 л.с. До «сотни» гиперкар разгоняется за 2,5 с.

Bugatti EB Veyron долгий период считался самой быстрой из серийных легковых машин.

Bugatti EB Veyron
Bugatti EB Veyron
Bugatti EB Veyron
Bugatti EB Veyron

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

Источник: Auto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:auto.ru
21.05.2024
Фото:auto.ru
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