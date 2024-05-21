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Как подорожали самые популярные авто в РФ за два года санкций: цифры впечатляют

Toyota RAV4 и Mazda CX-5 подорожали в России на 1 млн рублей с 2022 года

Цены на автомобили в России заметно изменились с 2022 года. Издание Autonews.ru выяснило, на сколько подорожали популярные в РФ кроссоверы за два года санкций. Так, самая дешевая Hyundai Creta в мае 2022 года стоила 1,86 млн рублей по официальному прайсу. При этом дилеры продавали машину с накруткой уже за 1,9-2,1 млн рублей.

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Сейчас этот автомобиль продается в России под названием Solaris HC. Рекомендованная розничная цена модели с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. составляет 2,5 млн рублей, но в реальности дилеры продают ее за 2,7 млн рублей. Машина подорожала примерно на 600-700 тыс. рублей с 2022 года.

Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

Geely Coolray в мае 2022 года можно было купить за 1,95 млн рублей. Сейчас базовый Belgee X50 (Coolray производства Белоруссии) стоит уже 2,291 млн рублей (+350 тыс. рублей).

Популярнейший Haval Jolion в мае 2022 года стоил 1,18 млн рублей по прайсу и 2,3 млн рублей у дилеров, сейчас его цена такова: 2 млн рублей по прайсу и 2,5 млн рублей у дилера. Таким образом, прибавка составила 200 тыс. рублей.

Два года назад Toyota RAV4 официально стоил 2,261 млн рублей, а цены у дилеров были намного выше: примерно 4 млн рублей. Сейчас у дилеров этот автомобиль стоит от 5 млн рублей.

Также на 1 млн рублей подорожала Mazda CX-5: в мае 2022 года минимальная рекомендованная цена составляла 2 млн рублей, реальна тогда эта машина стоила 3,1 млн рублей. Сейчас такая модель с 2,0-литровым двигателем и АКП продается за 4,1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphoitos
21.05.2024
Фото:Depositphoitos
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