Эта модель обеспечила Lada лидерство в топ-3 Северной столицы

Аналитики зафиксировали рост продаж на авторынке Петербурга почти в 2 раза

Автомобильный рынок Петербурга за первые четыре месяца 2024 года вырос почти в два раза и составил 25 127 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры получили специалисты аналитического центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика» в ходе проведенного исследования.

Отечественная Jada стала единственной из брендов, преодолевших отметку в 1000 проданных автомобилей второй месяц подряд. Китайский Geely опустился на третье место, Haval сохранил свое второе место в рейтинге. Отмечается, что Omoda поднялась с девятой на восьмую позицию, опередив отечественный УАЗ. Итоги апреля по отношению к марту снизились – 7301 зарегистрированный автомобиль против 8163, но к апрелю 2023 года продажи новых машин в Петербурге выросли на 66%.

По словам коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, общее снижение продаж в апреле по отношению к марту было спросом потребителя к приобретению иномарок до повышения утилизационного сбора.

«Поэтому те, кто планировал покупку на апрель, перенесли ее на март. Отсюда и низкие результаты некоторых лидеров. Например, бестселлер Geely последних месяцев кроссовер Monjaro был как раз одной из тех моделей, которые за счет параллельного импорта имели комфортную стоимость. После повышения утильсбора продажи этого автомобиля сократились», – объясняет директор.

С другой стороны, драйвером рынка стала Lada, продажи которой выросли благодаря модели Vesta с АКП, и марка по итогам апреля вошла в топ-3 самых популярных машин среди всех брендов, подчеркивает Шапринский.

Специалисты «Прагматики» прогнозируют спад продаж в мае на фоне снижения спроса из-за поездок за город, отпусков и длинных выходных. По отношению к апрелю продажи новых автомобилей в мае в Петербурге могут снизиться на 8-10%, предполагают эксперты.

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Источник: speedme.ru