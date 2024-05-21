В ГУОБДД рассказали об эффективной профилактике против нетрезвых водителей

ГУОБДД: в России на 20,5% снизилось количество ДТП с нетрезвыми водителями

За первые четыре месяца 2024 года на дорогах России зарегистрировано более 1,9 тысячи ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Это на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ.

«По данным официальной статистики аварийности, за первые четыре месяца 2024 года на дорогах страны зарегистрировано 1936 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Речь идет о тех случаях, где оно установлено в результате медицинского освидетельствования», – рассказал заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД РФ Антон Белан.

Всего в период с января по апрель текущего года инспекторы ГИБДД зарегистрировали 2,5 тысячи ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Это ниже на 17,7% чем за аналогичный период прошлого года. А количество погибших и раненых в таких ДТП снизилось на 27,4% и 17,4%, соответственно. В Госавтоинспекции уточнили, что регулярные профилактические рейды и мероприятия являются очень эффективной мерой в части предотвращения таких ДТП.

Напомним, согласно законодательству РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования водителя могут лишить прав на срок от 1,5 года до 2 лет и выписать штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования грозит уголовная ответственность.

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Источник: ria.ru