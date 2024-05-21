Дилерам начали поступать автомобили российского бренда XCite

В продаже у дилеров появились российские кроссоверы XCite X-Cross 7

Кроссоверы XCite X-Cross 7, выпускаемые на «Автозаводе Санкт-Петербург», начали поставлять дилерам, рассказал директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский. Также он подтвердил, что начало продаж Xcite X-Cross 7 состоится 27 мая текущего года.

Первая партия кроссоверов была собрана в январе текущего года. Уточнялось, что партия состоит из нескольких тысяч машин.

Xcite X-Cross 7

Презентация Xcite X-Cross 7 состоялась в марте на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга, позднее заработал сайт марки XCite.

В модельном ряду присутствует только одна модель X-Cross 7, она оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, трансмиссия – вариатор.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»