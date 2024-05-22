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«У вас где сделан руль?»: Мишустин раскритиковал новую Волгу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не одобрил китайский руль в новой Volga

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе презентации автомобилей бренда Volga в Нижнем Новгороде заявил о необходимости локализации производства запчастей. Он предложил заменить в возрожденном автомобиле китайский руль на отечественный.

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«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», – заметил Мишустин.

Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

Обновленную Volga презентовали 21 мая текущего года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Производитель представил новую линейку машин, которые будут выпускаться под маркой Volga.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

Источник: РИА Новости

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia | YouTube / НИА НН
22.05.2024
Фото:Wikimedia | YouTube / НИА НН
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