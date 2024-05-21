Девушка чудом не пострадала: упавший столб пробил насквозь салон легковой машины

В Тюмени машина задела грузом провода, упавший столб насквозь пробил легковушку

В Тюмени на улице Тореза произошло массовое ДТП.

По предварительной информации, грузовик перевозил павильон «Фрукты», он задел провода, из-за этого повалились два фонарных столба. Один из них пробил легковую машину Lada Granta, которой управляла 23-летняя девушка. Она ехала в сторону центра и только чудом осталась цела.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

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Источник: telegram-канал ГИБДД Тюменской области