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В Китае этот кроссовер продается за 1,1 млн, а сколько он будет стоить в России?

Источник в GAC назвал дату премьеры в России кроссовера GS3

Премьера нового кроссовера GAC GS3 состоится в России 3 июня 2024 года, цены будут объявлены в этот же день. Об этом «Российской газете» рассказал источник в китайской компании.

Для российского потребителя будет предложен кроссовер в комплектации с безальтернативным турбомотором объемом 1,5 л мощностью 177 л. с. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод – передний. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 7,5 секунды.

GAC GS3
GAC GS3
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Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

На рынке Китая кроссовер продается по цене минимум 88 тыс. юаней (примерно 1,1 млн рублей по актуальному курсу). В России цена будет выше, судя по тому, что дилеры, завозившие кроссовер по схеме параллельного импорта, продавали его по цене порядка 3 млн рублей.

Габариты новинки 4410х1825х1685 мм, размер колесной базы составляет 2650 мм. В рамках новой дизайнерской концепции компании экстерьер кроссовера сделан более агрессивным. У него крупные бамперы, диффузор, трапециевидная решетка радиатора с тонкими вертикальными ламелями, оптика оригинальной формы и «утопленные» дверные ручки.

Интерьер GAC GS3
Интерьер GAC GS3

Источник: Российская газета

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:GAC
Количество просмотров 2
21.05.2024
Фото:GAC
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