GAC везет в Россию новые модели – известны сроки и характеристики
Совсем недавно «За рулем» писал об озвученных российским руководством GAC планах на 2024 год: в дополнение к уже присутствующим в РФ кроссоверам GS5 и GS8 на отечественном рынке должно появиться еще четыре модели. Теперь же стало известно, когда представят первые две и что именно это будут за машины.
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Откроет череду премьер паркетник GAC GS3 – это произойдет в апреле 2024 года, пишет источник со ссылкой на собственные данные. В Китае это уже второе поколение модели. Она построена на модульной платформе GPMA и доступна только с 1,5-литровым турбомотором (177 л.с. и 270 Нм), 7-ступенчатым роботом и передним приводом.
А в сентябре 2024 российское представительство бренда планирует начать продажи еще одной новинки – ультрамодного кроссовера Emkoo. По габаритам машина близка к Toyota RAV4 и оснащается той же турбочетверкой на 177 л.с. в паре с роботом, но есть и мотор 2.0 (252 л.с.) в паре с 8-диапазонной АКП.
Известно также, что третьей новинкой 2024 года от GAC будет премиум-минивэн М8, но дату его российской премьеры пока держат в секрете. А еще у GAC есть планы локализации производства в РФ – их обещают скоро озвучить.
Источник: Китайские автомобили
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