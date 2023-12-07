Еще одна китайская марка будет делать машины в РФ

В компании GAC рассматривают варианты сборки своих автомобилей в России

Китайский бренд GAC озвучил планы по России на 2024 год: на рынок должны выйти четыре новых модели, заявил представитель GAC Motor Rus Юрий Павлов на конференции АвтоRestart-2023. Отметим, что пара перспективных моделей уже известна: это паркетник GS3 и премиум-минивэн M8.

Пока же в российской линейке только две модели – GS5 и GS8. Но в более отдаленном будущем расширить присутствие планируется не только введением новых моделей основного бренда: помимо этого, предусматривается появление электрического суббренда Aion.

Впрочем, главной новостью стоит считать другое заявление Юрия Павлова: в GAC «думают над локализацией» своих моделей в России. Больше информации у нас будет после появления стратегии промышленного развития GAC в России – компания планирует представить ее в скором времени.

Флагманский GAC GS8. Кроме него, в российской линейке значится пока только «младший» GS5

Интересно, что относительно появления выпуска в России автомобилей под маркой GAC уже есть некоторая информация, однако это будут, так сказать, не совсем модели GAC: в результате сделки между концерном AGR и дилерским холдингом «Авилон» на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге возобновят сборку Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, но... с шильдиками GAC. Говорят, складских запасов хватит на выпуск 70 тысяч машин...

Источник: Автопоток