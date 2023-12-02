Hyundai и Kia вернутся на конвейер в России, но есть нюанс

Автомобили Hyundai и Kia будут выпускаться в России под китайской маркой GAC

Это стало возможным благодаря сделке между концерном AGR и дилерским холдингом «Авилон», который является владельцем сборочного завода Volkswagen в Калужской области.

Kia Rio

Согласно договоренности, производство автомобилей Hyundai и Kia будет возобновлено на заводе в Санкт-Петербурге. Предполагается, что первые автомобили GAC, основанные на моделях Hyundai Solaris и Hyundai Creta, начнут выходить с конвейера уже в начале 2024 года.

Кроме того, планируется возобновить производство популярного автомобиля Kia Rio.

Однако, важно отметить, что новые автомобили будут иметь логотипы и шильдики китайской марки GAC, вместо знакомых Kia и Hyundai.

Планируется выпустить около 70 000 автомобилей, и на данный момент на складах уже имеется достаточное количество комплектующих.

Важным моментом является и объем инвестиций в этот проект, который составляет 1 миллиард долларов.

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Источник: Южный автомобиль